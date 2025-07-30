Şişli'de yol verme tartışması kavgaya dönüştü! Saç saça baş başa birbirine girdiler

Haberin Devamı

Olay, 22 Temmuz Salı günü saat 18.30 sıralarında Mecidiyeköy’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iş çıkışı yoğun trafikte araçlarıyla ilerleyen iki kadın sürücü, yol verme nedeniyle tartışmaya başladı.

Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Araçlarından inen iki kadın yolda kavga etmeye devam etti. Saç saça baş başa birbirine giren kadınların kavga ettiğini gören diğer sürücüler araya girdi.

Erkek sürücülerden biri kadınları ayırdı ardından da iki tarafı sakinleştirmeye çalıştı. Kadınlardan biri diğerine küfür ederken, diğer kaıdn ise kavganın ardından aracına binerek olay yerinden ayrıldı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.