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Şişli'de yol verme tartışması kavgaya dönüştü! Saç saça baş başa birbirine girdiler

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#Şişli#Trafik Kavgası#Kadın Sürücüler
Şişlide yol verme tartışması kavgaya dönüştü Saç saça baş başa birbirine girdiler
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2025 11:36

 Şişli’de iki kadın sürücü, trafikte yol verme nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken kadınlar saç saça baş başa birbirine girdi. Kavga eden iki kadını araya giren erkek sürücüler ayırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, 22 Temmuz Salı günü saat 18.30 sıralarında Mecidiyeköy’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iş çıkışı yoğun trafikte araçlarıyla ilerleyen iki kadın sürücü, yol verme nedeniyle tartışmaya başladı.

Şişlide yol verme tartışması kavgaya dönüştü Saç saça baş başa birbirine girdiler

Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Araçlarından inen iki kadın yolda kavga etmeye devam etti. Saç saça baş başa birbirine giren kadınların kavga ettiğini gören diğer sürücüler araya girdi.

Erkek sürücülerden biri kadınları ayırdı ardından da iki tarafı sakinleştirmeye çalıştı. Kadınlardan biri diğerine küfür ederken, diğer kaıdn ise kavganın ardından aracına binerek olay yerinden ayrıldı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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#Şişli#Trafik Kavgası#Kadın Sürücüler

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