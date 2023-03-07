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Şişli'de yol verme kavgası: Taksinin aynasını kırdı

Güncelleme Tarihi:

#Şişli#Yol Verme Kavgası#Taksi
Oluşturulma Tarihi: Mart 07, 2023 09:49

Şişli’de taksi şoförü ile motosiklet sürücüsü arasında çıkan yol verme kavgasında motosikletli taksinin aynasını kırdı. Küfürlerin havada uçuştuğu kavgada, motosiklet sürücüsü taksiye tekme ve yumruk da attı. Yaşananlar kameralara yansırken, trafik polisi tarafları güçlükle ayırdı.

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Olay, dün öğle saatlerinde Şişli Gayrettepe’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte seyir halinde olan motosiklet sürücüsü ile taksi şoförü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

TAKSİNİN AYNASINI KIRDI

Bu duruma öfkelenen motosiklet sürücüsü aracından inerek taksi şoförünün bulunduğu aracın aynasını kırdı. Küfürler yağdıran motosikletli araca tekme ve yumruklarla da saldırdı.

Şahsı trafik polisi araya girerek sakinleştirmeye çalışarak uzaklaştırdı. Yaşananlar kameralara saniye saniye yansıdı.

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#Şişli#Yol Verme Kavgası#Taksi

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