Şişli'de yol verme kavgası: Taksinin aynasını kırdı

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Olay, dün öğle saatlerinde Şişli Gayrettepe’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte seyir halinde olan motosiklet sürücüsü ile taksi şoförü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

TAKSİNİN AYNASINI KIRDI

Bu duruma öfkelenen motosiklet sürücüsü aracından inerek taksi şoförünün bulunduğu aracın aynasını kırdı. Küfürler yağdıran motosikletli araca tekme ve yumruklarla da saldırdı.

Şahsı trafik polisi araya girerek sakinleştirmeye çalışarak uzaklaştırdı. Yaşananlar kameralara saniye saniye yansıdı.