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Hasan YILDIRIM - Özgür EREN / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 27.02.2021 - 15:40 | Son Güncelleme:

Şişli'de yol çöktü! Kamyonun tekeri çukura düştü

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Şişli'de yol çöktü! Kamyonun tekeri çukura düştü
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İstanbul Şişli'de yol çöktü, kamyonun sol arka tekeri çukura düştü. Malzeme yüklü kamyon, yaklaşık bir saat süren çalışma sonucu vinç yardımı ile bulunduğu yerden kurtarıldı.

Olay, Darülaceze Yolu Caddesi üzerinde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hakan Gündoğan'ın kullandığı kamyon, yokuş yukarı çıkarken yol çöktü. Kamyonun sol arka tekeri çöken yolda oluşan çukura düştü. Hareket edemeyen kamyonu kurtarmak için olay yerine itfaiye ve belediye ekipleri çağrıldı.

Yol yaya ve araç trafiğine kapatıldı. İtfaiye ekipleri kamyonu kontrol ettikten sonra olay yerine vinç ve iş makinası çağrıldı. Kamyon, vinç ve iş makinası yardımıyla çukurdan çıkarıldı.

Şişlide yol çöktü Kamyonun tekeri çukura düştü
Kamyon şoförü Hakan Gündoğan, "Ben yukarıya doğru yavaş yavaş çıkıyordum. Birden yol çöktü. Kamyonun diferansiyeli oturdu. Arabayı oynatma şansımız yok. Arabada beş ton yük var. Onun için kaldırma lüksümüz de yok. Bize vinç gelecek dediler. Biz de vinç bekliyoruz" dedi.

Şişlide yol çöktü Kamyonun tekeri çukura düştü

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