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Şişli'de yayaya motosiklet çarptı: Biri ağır 3 yaralı | Yola savruldukları an kamerada

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#Kaza#Şişli#Yaya Geçidi
Şişlide yayaya motosiklet çarptı: Biri ağır 3 yaralı | Yola savruldukları an kamerada
Oluşturulma Tarihi: Haziran 25, 2026 12:20

Şişli'de yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan adama motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya ve motosikletteki iki kişi yola savruldu. Biri ağır 3 yaralı hastaneye kaldırılırken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaza, Halil Rıfat Paşa Mahallesi Darülaceze Caddesi'nde 29 Nisan saat 14.30'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Rıza S.'ye motosikletiyle seyir halinde olan Erkan E. çarptı.

Şişlide yayaya motosiklet çarptı: Biri ağır 3 yaralı | Yola savruldukları an kamerada

Çarpmanın etkisiyle Ali Rıza S. ve motosikletteki iki kişi yola savruldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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Şişlide yayaya motosiklet çarptı: Biri ağır 3 yaralı | Yola savruldukları an kamerada

Ağır yaralanan 62 yaşındaki Ali Rıza S. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Cemil Taşcıoğlu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü Erkan E. ile yanındaki Samet K. ise Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Şişlide yayaya motosiklet çarptı: Biri ağır 3 yaralı | Yola savruldukları an kamerada

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, motosikletin yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan adama çarpması ve yola savrulması görülüyor.

Şişlide yayaya motosiklet çarptı: Biri ağır 3 yaralı | Yola savruldukları an kamerada

 

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#Kaza#Şişli#Yaya Geçidi

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