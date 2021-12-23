Şişli'de yangın paniği! Mahsur kalanları itfaiye kurtardı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Karagümrük-Fenerbahçe maçında Caner Erkin çılgına döndü Hakem Erkan Özdamarın kararı sonrası kırmızı kart...Karagümrük-Fenerbahçe maçında Caner Erkin çılgına döndü! Hakem Erkan Özdamar'ın kararı sonrası kırmızı kart...#Caner Erkin
Son durum belli oldu: Tabloda dikkat çeken gelişme Ve İstanbul da maviye döndüSon durum belli oldu: Tabloda dikkat çeken gelişme! Ve İstanbul da maviye döndü#Koronavirüs
Uğur Şahin uyarmıştı... Aşıda yeni dönem resmen başladıUğur Şahin uyarmıştı... Aşıda yeni dönem resmen başladı#Kovid Aşısı
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren vergi düzenlemesi TBMMden geçtiMilyonlarca çalışanı ilgilendiren vergi düzenlemesi TBMM'den geçti!#Asgari Ücret
Karşısındaki boksör değil, sadece bir çocuk Okulda dehşete düşüren anlarKarşısındaki boksör değil, sadece bir çocuk! Okulda dehşete düşüren anlar#Öğretmen
Fenerbahçe, 9 kişilik Karagümrüke diş geçiremedi 2 gol, 2 kırmızı kart...Fenerbahçe, 9 kişilik Karagümrük'e diş geçiremedi! 2 gol, 2 kırmızı kart...#Süper Lig
Memura ek zam gelecek mi Kritik toplantı sonrası ilk açıklamaMemura ek zam gelecek mi? Kritik toplantı sonrası ilk açıklama#Memur-Sen
Koronavirüsle savaşta yeni silah ABD acil kullanım onayı verdiKoronavirüsle savaşta yeni silah! ABD acil kullanım onayı verdi#COVID-19
CHPli belediyeye tepki çığ gibi büyüyor Kimse bizi açlığa terk edemezCHP'li belediyeye tepki çığ gibi büyüyor! 'Kimse bizi açlığa terk edemez'#Bakırköy Belediyesi İşçileri
2 yıl sonra zirve yaptı... Avrupanın göbeğinde alarm2 yıl sonra zirve yaptı... Avrupa'nın göbeğinde alarm!#Koronavirüs
Turkovac acil kullanım onayı aldı… Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm insanlığa sunacağızTurkovac acil kullanım onayı aldı… Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm insanlığa sunacağız #Turkovac
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Açıkladığımız program amacına ulaşmıştırCumhurbaşkanı Erdoğan: Açıkladığımız program amacına ulaşmıştır#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Canlı yayında ilan etti: İndirimleri önümüzdeki hafta göreceksinizCanlı yayında ilan etti: İndirimleri önümüzdeki hafta göreceksiniz#Nureddin Nebati
Rusya-Ukrayna krizinin perde arkası: Dünya iki ateş arasında mı kalacakRusya-Ukrayna krizinin perde arkası: Dünya iki ateş arasında mı kalacak?#RUSYA
Zehra Güneş: Çektiğim tüm acıları unuttumZehra Güneş: 'Çektiğim tüm acıları unuttum'#Zehra Güneş
HABERLERGündem Haberleri

Şişli'de yangın paniği! Mahsur kalanları itfaiye kurtardı

#Şişli#Yangın#Halaskargazi Caddesi
Şişlide yangın paniği Mahsur kalanları itfaiye kurtardı

Şişli'de 6 katlı binanın bodrum katında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiği yangında binada mahsur kalanlar merdiven aracıyla kurtarıldı.

Haberin Devamı

İddiaya göre, bina sakinleri tarafından depo olarak kullanılan alanda çıkan yangın nedeniyle binanın merdiven boşluğunu bir anda dumanlar kapladı. Binadan duman çıktığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

MAHSUR KALANLAR İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN KURTARILDI

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, binada mahsur kalan biri çocuk 5 kişiyi merdiven aracıyla kurtardı. Binanın üçüncü katında mahsur kalan küçük çocuk itfaiye ekipleri tarafından merdiven aracıyla kurtarılarak aşağı indirildi. Aynı katta mahsur kalan bir kadına yan binada bulunan komşusu su verirken, itfaiye ekipleri tarafından merdiven aracıyla aşağı indirildi. Polis ekipleri tarafından su verilen kadınların ve çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Şişlide yangın paniği Mahsur kalanları itfaiye kurtardı

Haberin Devamı

6. KATTA KEDİSİYLE BİRLİKTE MAHSUR KALDI

Binanın 6. katında mahsur kalan bir vatandaş ve kedisi de itfaiye ekipleri tarafından merdiven aracıyla alınarak aşağı indirildi. Ekiplerin müdahalesinin ardından yangın kısa sürede söndürülürken, yangının kesin çıkış nedeni ise yapılacak incelemelerin ardından belirlenecek.

Şişlide yangın paniği Mahsur kalanları itfaiye kurtardı

KOMŞULARI YAŞANANLARI ANLATTI

Yaşananları anlatan komşuları, yangında yaralı olmadığını belirterek, “Biz öğrenciyiz, bu sokakta yaşıyoruz. Bodrum katta yangın çıktı dediler. Biz geldiğimizde olay daha yeni başlamıştı. İtfaiyeler ve ambulanslar geldi. Bodrum katta yangın çıktı dediler. Burada kalanlar zaten komşumuz. Bizim bildiğimiz kadarıyla yaralı yok. İtfaiye ekibi araştırıyor. Yukarıda mahsur kalanlar var dediler. Bizde bekliyoruz" dedi.

Şişlide yangın paniği Mahsur kalanları itfaiye kurtardı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Şişli#Yangın#Halaskargazi Caddesi

BAKMADAN GEÇME!

Peynir yemek kabuslara mı neden oluyor

Peynir yemek kabuslara mı neden oluyor?

#Peynir
Yaş 5-6... Mevsim ilkbahar-yaz... Yıllar sonra Türkiyenin onu tanıyacağından habersiz

Yaş 5-6... Mevsim ilkbahar-yaz... Yıllar sonra Türkiye'nin onu tanıyacağından habersiz!

#Sevcan Orhan
Üç fay zonunun kesiştiği şehir Uzman uyardı: 7 büyüklüğünde deprem olabilir’

Üç fay zonunun kesiştiği şehir! Uzman uyardı: '7 büyüklüğünde deprem olabilir’

#Deprem

BAKMADAN GEÇME!

Peynir yemek kabuslara mı neden oluyor

Peynir yemek kabuslara mı neden oluyor?

#Peynir
Yaş 5-6... Mevsim ilkbahar-yaz... Yıllar sonra Türkiyenin onu tanıyacağından habersiz

Yaş 5-6... Mevsim ilkbahar-yaz... Yıllar sonra Türkiye'nin onu tanıyacağından habersiz!

#Sevcan Orhan
Üç fay zonunun kesiştiği şehir Uzman uyardı: 7 büyüklüğünde deprem olabilir’

Üç fay zonunun kesiştiği şehir! Uzman uyardı: '7 büyüklüğünde deprem olabilir’

#Deprem