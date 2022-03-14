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Şişli'de yangın paniği! Apartmandan alevler yükseldi

#Yangın#Şişli#İstanbul
Şişlide yangın paniği Apartmandan alevler yükseldi

Şişli'de 5 katlı  bir binanın 2'nci katında  henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alev alev yanan daire, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yaşanan olay cep telefonu kayıtlarına yansıdı. 

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Yangın, saat 05.00 sıralarında Bozkurt Mahallesi Baysungur  Sokak üzerinde bulunan 5 katlı  binanın 2'nci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. O sırada binada bulunan vatandaşlar binadan yükselen alevleri fark ederek binayı boşalttı. Ev sahibinin ihbarı üzerine olay yerine Şişli ve Beyoğlu'ndan itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri de bu sırada çevrede bulunan vatandaşları binadan uzaklaştırarak güvenlik önlemi aldı.

Şişlide yangın paniği Apartmandan alevler yükseldi



Kısa sürede büyüyen yangında, daire alev alev yandı. Alevler, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen veya yaralanan olmazken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Alevlere teslim olan daire ve apartmandakilerin yaşadığı panik, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kayıtlarına yansıdı.

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#Yangın#Şişli#İstanbul

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