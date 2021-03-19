Şişli'de yangın paniği! Ahşap bina alev alev yandı

Şişli'de bulunan ahşap binada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden de olmak üzere çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

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