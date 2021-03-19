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Gündem
Zeki GÜNAL / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 19.03.2021 - 13:10 | Son Güncelleme:

Şişli'de yangın paniği! Ahşap bina alev alev yandı

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İstanbul'un Şişli ilçesinde İmam Hüsrev sokakta bulunan ahşap binada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden de olmak üzere çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

Şişli'de bulunan ahşap binada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden de olmak üzere çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

Şişlide yangın paniği Ahşap bina alev alev yandı
Şişlide yangın paniği Ahşap bina alev alev yandı

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