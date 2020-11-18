Hasan YILDIRIM -Özgür EREN / İSTANBUL (DHA)
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Şişli'de yağış nedeniyle yollar göle döndü
ŞİŞLİ'de aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle rögarlar taştı, yollar göle döndü.
İstanbul’da öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü. Şişli Piyalepaşa Bulvarı üzerinde kısa süreli yağış sonrası rögarlar taştı. Oluşan su birikintisi nedeniyle araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti. Yağışın sona ermesiyle yollarda oluşan su birikintisi çekildi.
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