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Hasan YILDIRIM -Özgür EREN / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 18.11.2020 - 13:53 | Son Güncelleme:

Şişli'de yağış nedeniyle yollar göle döndü

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Şişli'de yağış nedeniyle yollar göle döndü
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ŞİŞLİ'de aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle rögarlar taştı, yollar göle döndü.

Şişlide yağış nedeniyle yollar göle döndü
İstanbul’da öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü. Şişli Piyalepaşa Bulvarı üzerinde kısa süreli yağış sonrası rögarlar taştı. Oluşan su birikintisi nedeniyle araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti. Yağışın sona ermesiyle yollarda oluşan su birikintisi çekildi.

 

 

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