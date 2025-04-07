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Şişli'de vahşet: 1'i hamile kadın 2 kişi öldürüldü

Güncelleme Tarihi:

#Şişli#Cinayet#Kuştepe
Oluşturulma Tarihi: Nisan 07, 2025 10:27

Şişli'de bir binanın zemin katındaki dairede silahlı saldırıda 1'i hamile kadın 2 kişi öldürüldü.

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Olay, Kuştepe Mahallesi'nde bir binanın zemin katındaki dairede meydana geldi. S.Y. G.K., ve D.K. polisi arayarak arkadaşlarının evde vurulduğunu söyledi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, girdikleri dairenin salonunda biri kadın 2 kişinin kanlar içinde yerde yattığını gördü.

Şişlide vahşet: 1i hamile kadın 2 kişi öldürüldü

KALDIRILDIKLARI HASTANEDE CAN VERDİLER

Sağlık ekipleri ağır yaralı olduklarını tespit ettiği iki kişiyi ilk müdahalelerinin ardından hastaneye sevk etti. Hamile olduğu öğrenilen Kader Küçükcoşkun ve Gültekin Gezer kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybederken ihbarda bulunan S.Y. G.K., D.K. ve apartman görevlisi T.E. gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor. 

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Şişlide vahşet: 1i hamile kadın 2 kişi öldürüldü

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#Şişli#Cinayet#Kuştepe

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