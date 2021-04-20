Şişli'de uyuşturucu operasyonu! Yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı
Şişli'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı. Üzerleri ve evlerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirilen iki şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Akağlar Caddesi'ndeki adreste uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Önceki gün düzenlenen baskında Katar uyruklu M.A. ve Suriye uyruklu R.Y. gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde 4 parça halinde 8.40 gram esrar, evde ise 130 gram kubar esrar ele geçirildi. M.A., R.Y. adlı şüpheliler, Feriköy Polis Merkezi Amirliği'ndeki işlemlerin ardından dün çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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