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Şişli'de tünele dökülen yağ kazaya neden oldu: 1'i polis 3 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Bomonti-Dolmabahçe Tüneli#İstanbul#Trafik Kazası
Şişlide tünele dökülen yağ kazaya neden oldu: 1i polis 3 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 10, 2026 16:23

İstanbul’un Şişli ilçesinde bulunan Bomonti-Dolmabahçe Tüneli'nde yola dökülen kazaya neden oldu. Yaşanan kazada göreve giden yunus polisi ile 2 motosiklet sürücüsü yaralandı.  

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Kaza, saat 13.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Bomonti-Dolmabahçe Tüneli'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir araçtan yola döküldüğü değerlendirilen yağ nedeniyle tünel içindeki zemin kayganlaştı.

Şişlide tünele dökülen yağ kazaya neden oldu: 1i polis 3 yaralı

MOTOSİKLETLER KONTROLDEN ÇIKTI

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Bu sırada göreve gitmekte olan Beşiktaş Yunuslar kadrosunda görevli polis memuru E.Ü.'nün kullandığı motosiklet ile Burak B. ve Koray Ö.'nün kullandığı motosikletler kontrolden çıkarak kaza yaptı.

HAYATİ TEHLİKELERİ YOK

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından gögsünde ağrısı olduğu öğrenilen E.Ü., Seyrantepe Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya karışan Burak B. ve Koray Ö.'nün de çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandığı ve Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 3 yaralının de hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Şişlide tünele dökülen yağ kazaya neden oldu: 1i polis 3 yaralı

YOLDA TEMİZLİK ÇALIŞMASI YAPILDI

Polis ekipleri tünelde güvenlik önlemi alırken, belediye ekipleri de yola dökülen yağın temizlenmesi için çalışma yaptı. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Çalışmaların tamamlanmasının ardından ulaşım normale döndü. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, çalışmaları trafik ekiplerinin sürdürdüğü öğrenildi.

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#Bomonti-Dolmabahçe Tüneli#İstanbul#Trafik Kazası

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