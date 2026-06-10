Şişli'de tünele dökülen yağ kazaya neden oldu: 1'i polis 3 yaralı

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Kaza, saat 13.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Bomonti-Dolmabahçe Tüneli'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir araçtan yola döküldüğü değerlendirilen yağ nedeniyle tünel içindeki zemin kayganlaştı.

MOTOSİKLETLER KONTROLDEN ÇIKTI

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Bu sırada göreve gitmekte olan Beşiktaş Yunuslar kadrosunda görevli polis memuru E.Ü.'nün kullandığı motosiklet ile Burak B. ve Koray Ö.'nün kullandığı motosikletler kontrolden çıkarak kaza yaptı.

HAYATİ TEHLİKELERİ YOK

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından gögsünde ağrısı olduğu öğrenilen E.Ü., Seyrantepe Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya karışan Burak B. ve Koray Ö.'nün de çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandığı ve Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 3 yaralının de hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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YOLDA TEMİZLİK ÇALIŞMASI YAPILDI

Polis ekipleri tünelde güvenlik önlemi alırken, belediye ekipleri de yola dökülen yağın temizlenmesi için çalışma yaptı. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Çalışmaların tamamlanmasının ardından ulaşım normale döndü. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, çalışmaları trafik ekiplerinin sürdürdüğü öğrenildi.





