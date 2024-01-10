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Şişli'de trafikte yol verme tartışması

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#İstanbul#Şişli#Trafik
Oluşturulma Tarihi: Ocak 10, 2024 10:41

İstanbul'un Şişli ilçesinde trafikte yol verme tartışmasında bir sürücü, aracından inerek önce küfürler ve tehditler savurdu, sonrasında diğer sürücünün bulunduğu aracın aynasına zarar verdi.

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Olay geçtiğimiz günlerde Şişli Darülaceze Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre iki sürücü, Hasdal-Okmeydanı güzergahı üzerinde ilerlerken yol verme tartışması yaşadı. Bunun üzerine sürücülerden birisi Darülaceze Caddesi’nde diğer sürücünün önünde durarak aracından indi. Tartışma yaşadığı sürücünün aracının yanına gelen şahıs, küfür ve tehditlerle camları yumruklamaya başladı.

 

TEK YUMRUKLA AYNAYI İNDİRDİ

Hırsını alamayan şahıs, saldırdığı aracın sol aynasını tek yumrukla kırdı. Trafik magandasını çevredeki vatandaşlar ve arkadaşları güçlükle sakinleştirirken, şahıs hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Yaşananlar ise saldırıya uğrayan sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Şişlide trafikte yol verme tartışması

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#İstanbul#Şişli#Trafik

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