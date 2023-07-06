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Şişli'de trafik kazası! 1'i ağır 5 kişi yaralandı

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#Şişli#Trafik Kazası#Piyalepaşa Bulvarı
Şişlide trafik kazası 1i ağır 5 kişi yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2023 04:13

Şişli’de akşam saatlerinde minibüs ve taksinin karıştığı kazada 1’i ağır 5 kişi yaralandı. Takside sıkışan kadın yolcuyu itfaiye ekipleri çıkardı. O anlar vatandaş kameralarına anbean yansıdı.

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Kaza saat 22.30 sıralarında Şişli Piyalepaşa Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde olan taksiye kırmızı ışıkta geçen bir minibüs çarptı. Çarpmanın etkisiyle sert darbe alan taksi, önce beton kaldırıma ardından demir tabelaya çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Şişlide trafik kazası 1i ağır 5 kişi yaralandı

Taksinin ön koltuğunda oturan kadın yolcu itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansa teslim edildi. Kadının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, minibüs şoförü, taksi şoförü ve diğer 3 yolcu da ambulansla hastaneye kaldırıldı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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#Şişli#Trafik Kazası#Piyalepaşa Bulvarı

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