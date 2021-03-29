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Hasan YILDIRIM-Özgür EREN İSTANBUL DHA
Haber Giriş: 29.03.2021 - 09:17 | Son Güncelleme:

Şişli'de toplu ulaşıma koronavirüs denetimi

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Şişli'de toplu ulaşıma koronavirüs denetimi

Koronavirüs denetimleri kapsamında Şişli'de toplu ulaşım araçları tek tek durdurularak denetlendi.

Koronavirüs denetimleri sürüyor. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Şişli Darülaceze Caddesi üzerinde otobüs, taksi ve minibüsleri denetledi. Yapılan denetimlerde sürücülerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması ile araçların ruhsat ve sigorta durumlarını kontrol edildi.

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