Şişli'de tarihi yapıya kepçe! Mahalleliden büyük tepki

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Kurtuluş Bozkurt Mahallesi Eşref Bey Sokak 71 numarada bulunan tek katlı evde yaşayan sahibi yaklaşık bir ay önce hayatını kaybetti. İddiaya göre, sahibinin vekalet verdiği yeğenleri binayı kentsel dönüşüm kapsamında bir inşaat firmasına verdi. Binanın erken Cumhuriyet dönemine ait olduğunu tespit eden İBB, yapının koruma altına alınması için Koruma Kuruluna 1 ay önce raporla görüş bildirdi. Koruma Kurulunun, herhangi bir inşaat ve fiziki işlem yapılmaması için duyarlılıkla karar almasına rağmen bina, inşaat firmasınca izinsiz olarak kepçeyle yıkıldı.



Binayı çevredeki en güzel yapı olarak nitelendiren mahalleli, koruma altına alınması gerektiğini düşündükleri binanın yıkılmasına tepki gösterdi. Mahalle sakinleri, dün gerçekleşen yıkımı, sosyal medya hesaplarından duyurarak İBB'yi göreve çağırdı.

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İNŞAAT MÜHÜRLENDİ

Yıkılan binanın inşaat sahası bugün mühürlenirken İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, kagir evin izinsiz yıkımına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Tarihi yapının koruma altına alınması için İBB olarak koruma kuruluna 1 ay önce raporla görüş bildirdiklerini belirten Polat “Koruma Kurulu da burada herhangi bir inşaat ve fiziki işlem yapılmaması için duyarlılıkla karar alarak yapıyı korumaya aldı. Yıkım ile suç işlenmiştir" dedi.

Hazırladıkları raporun bugün yapılacak koruma kurulu toplantısında değerlendirmeye alınmasının beklendiğini ifade eden Polat, şu ifadelere yer verdi: "Büyük ihtimalle oy birliği ile yapı tescillenecekti. İBB Miras, Koruma Kurulu, KUDEB gibi tüm koruma kurumları işbirliği ile yapıyı tescilleme çalışması yürüttü.



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Fakat yıkım izni olmadan, dahası koruma kurulunun inşaai ve fiziki müdahale yapılamaz kararı almasına rağmen yapı yıkılmıştır. Bu işlemi yapanlar hakkında bugün koruma kuruluna suç duyurusunda bulunuyoruz. Bugün kurulda yapının yine de tescillenmesi için görüş bildireceğiz.Yok edilmesine rağmen inşaat rantına kurban edilmeyip, yeniden yerinde yapılması sağlanacak bir tescil kararını koruma kurulunda el birliği ile alacağımızı düşünüyorum.İBB Miras olarak aylar önce koruma için çalıştığımız bir değerin yok edilmesinin üzüntüsünü yaşıyoruz"

Polat, sosyal medya hesabından, yapının tescillenmesi ve koruma altına alınması için 22 Haziran 2022 tarihinde hazırlanan İBB KUDEB raporunu da yayınladı.