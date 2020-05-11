Ä°stanbul'da Ä°l Umumi HÄ±fzÄ±ssÄ±hha Meclisi kararÄ±yla, taksiler 3 kiÅŸiden fazla yolcu alamayacak ve yolcular ile ÅŸofÃ¶r maske takmasÄ± zorunlu olacak. Taksiler en az haftada bir kere dezenfekte edilecek ve aracÄ±n dezenfekte edildiÄŸine dair belge bulundurulacak. AraÃ§ iÃ§erisinde yolcularÄ±n kullanabilmesi iÃ§in gÃ¼n iÃ§inde alÄ±nan yolculara yetecek kadar 80 derece olan kolonya ya da dezenfektan bulundurulacak.Â

Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Trafik Denetleme Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, koronavirÃ¼s tedbirleri kapsamÄ±nda Ä°stanbul'un en iÅŸlek caddelerinden biri olan ÅžiÅŸli'deki BÃ¼yÃ¼kdere Caddesi'nde taksi denetimi yaptÄ±. Trafik polisi, taksi sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerini koronavirÃ¼s tedbirleri hakkÄ±nda bilgilendirirken, ÅŸofÃ¶rlere araÃ§larÄ±nÄ± ne zaman dezenfekte ettirdiklerini ve kolonya ya da dezenfektanlarÄ±nÄ±n olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sordu. SÃ¼rÃ¼cÃ¼lerin ehliyet ve ruhsat kontrolÃ¼ de yapÄ±lÄ±rken, alÄ±nan tedbirlere uymayan taksi ÅŸofÃ¶rlerine ise hÄ±fzÄ±ssÄ±hha kanunu kapsamÄ±nda 3 bin 180 lira para cezasÄ± kesildi. Maskesi bulunmayan yolculara ise polis maske verdi.Â

AracÄ±nda kolonya bulundurmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in 3 bin 180 lira para cezasÄ± kesilen taksi ÅŸofÃ¶rÃ¼ Ä°brahim Alsancak'a, "Duraktan yeni Ã§Ä±ktÄ±m, benden Ã¶nceki ÅŸofÃ¶r almamÄ±ÅŸ. Ben de yeni Ã§Ä±ktÄ±m alacaktÄ±m zaten. ArabayÄ± haftada bir kere dezenfekte ettiriyorum." dedi.Â

Taksisine maskesiz bir yolcu alan taksi ÅŸofÃ¶rÃ¼ ise "Yolcum hamile ve sancÄ±sÄ± olduÄŸu iÃ§in mecbur aldÄ±m" savunmasÄ± yaptÄ±. Polis maskesiz yolcu Efza Uysal'Ä± "Sizin takmanÄ±z daha Ã¶nemli, hem kendinizin hem de Ã§ocuÄŸunuzun saÄŸlÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan takmak zorundasÄ±nÄ±z" diyerek uyardÄ±. Maskesiz yolculuk yapan Efza Uysal ise, "Hamileyim ve nefes darlÄ±ÄŸÄ±m var, maske takamÄ±yorum" dedikten sonra yolcuÄŸuna maskesini takarak devam etti. AracÄ±na maskesiz yolcu alan taksi sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ne 3 bin 180 lira para cezasÄ± kesildi.