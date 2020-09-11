Şişli’de Suriyeli mülteciler için ‘Sosyal mutfak’

Proje kapsamında, aş evlerine istihdam ve gıda malzemeleri sağlanacak, projeye katılan 17 kişi ise aşçı çırağı olarak iki aşevinde işe başlayacak. Şişli Belediyesi de işbirliği kapsamında, “Şişli Sosyal Mutfak” projesini hayata geçirerek, bölgede iş ve aş sorununu çözmeyi amaçlıyor. 1 Temmuz’da hayata geçen projeyle 13’ü Suriyeli 25 kişinin iş sahibi olduğu belirtilirken, WFP Türkiye Ülke Direktörü Nils Grede, günlük 11 bin 500 kap sıcak yemek pişirilip dağıtılacağını söyledi.