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Fatma AKSU / İSTANBUL
Haber Giriş: 11.09.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Şişli’de Suriyeli mülteciler için ‘Sosyal mutfak’

Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
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Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
Şişli’de Suriyeli mülteciler için ‘Sosyal mutfak’
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Koronavirüse karşı Suriyeli sığınmacılara ve Türk vatandaşlarına yardımcı olmayı sürdürmek için Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GİZ) Ekonomik Fırsatların Desteklenmesi Programı (GİZ-PEP), Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ve 7 belediye (Ankara Büyükşehir, Adana Büyükşehir, Şişli, Haliliye, Kilis, Menemen ve Şahinbey Belediyeleri) güçlerini birleştirdi.

Proje kapsamında, aş evlerine istihdam ve gıda malzemeleri sağlanacak, projeye katılan 17 kişi ise aşçı çırağı olarak iki aşevinde işe başlayacak. Şişli Belediyesi de işbirliği kapsamında, “Şişli Sosyal Mutfak” projesini hayata geçirerek, bölgede iş ve aş sorununu çözmeyi amaçlıyor. 1 Temmuz’da hayata geçen projeyle 13’ü Suriyeli 25 kişinin iş sahibi olduğu belirtilirken, WFP Türkiye Ülke Direktörü Nils Grede, günlük 11 bin 500 kap sıcak yemek pişirilip dağıtılacağını söyledi.

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Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
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