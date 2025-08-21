×
Şişli'de şüpheli ölüm! Çilingirle eve girdi, kardeşini ölü buldu

#Şişli#Şüpheli Ölüm#Gökmen Yıkılkan
İstanbul Şişli’de yalnız yaşayan Gökmen Yıkılkan (49), kendisinden haber alamayan yakınları tarafından evinin salonunda ölü bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrasında Yıkılkan’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Şüpheli ölümle ilgili savcılık soruşturma başlattı.

Olay, 20 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00 sıralarında Feriköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre semtte bulunan binadaki dairede yalnız yaşayan Gökmen Yıkılkan’dan yakınları bir süre haber alamadı. Yılkınkan'ın evine gelen ağabeyi Hacı Yıkılkan (53), çilingir yardımıyla kapıyı açtırarak içeri girdi.

Kardeşinin yerde hareketsiz yattığını gören Yıkılkan'ın ağabeyi polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemelerde Gökmen Yıkılkan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarında Yıkılkan’ın vücudunda darp ve bıçak yarası izine rastlanmadı.

Yıkılkan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

