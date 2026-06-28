×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Şişli'de sokakta taciz! Şüpheli fırında ekmek yaparken yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#Şişli#Taciz#Polis
Oluşturulma Tarihi: Haziran 28, 2026 10:59

Şişli'de sokakta yürüyen Aysel H.'yi takip ederek sözlü ve fiziksel taciz girişiminde bulunan şüpheli S.G., polis ekiplerinin çalışması sonucu çalıştığı fırında ekmek yaparken gözaltına alındı. Aysel H., benzer durumlarla karşılaşan kadınlara seslerini çıkarma çağrısında bulundu.

Haberin Devamı

Olay, 21 Haziran Pazar günü Meşrutiyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Aysel H., sokakta yürüdüğü sırada bir kişinin kendisini takip ettiğini fark etti. S.G. (29) olduğu belirlenen şüpheli, Aysel H. ile sözlü rahatsız edip fiziksel temasta bulunmaya çalıştıktan sonra hızlı adımlarla sokaktan uzaklaştı.

Olaydan sonra polis merkezine giderek şikayetçi olan Aysel H.’nin başvurusu üzerine çalışma başlatıldı. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri kimliğini tespit ettikleri şüphelinin S.G. (29) olduğunu belirledi.

Şişlide sokakta taciz Şüpheli fırında ekmek yaparken yakalandı

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

ŞİŞLİ ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

Çalışmaların devamında S.G.‘nin Şişli’deki bir fırında çalıştığı tespit edildi. Ekmek yaparken gözaltına alınan şüphelinin sigortasız olarak çalıştırıldığı da belirlenirken, iş yeri hakkında idari işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 'Cinsel taciz’' suçundan adliyeye sevk edilen S.G., çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Haberin Devamı

“TEŞHİS ETTİM”

Yaşadıklarının ardından sanal medya hesabından açıklama yapan Aysel H., "Bugün bütün gün Şişli Emniyet Müdürlüğü’ndeydim. İfademi verdim. Ben ifade verirken o esnada ekiplerin yoğun ve titiz çalışması sonucunda ve saatlerce izlenen kamera kayıtları sonucunda şahsın tespit edildiğini ve yakalandığını öğrendim. Şahıs emniyete getirildi ve kendisini teşhis ettim. Ben oradayken bütün detaylar benimle paylaşıldı, süreç paylaşıldı. Bu yüzden ekiplere gerçekten teşekkür ederim. Şişli Emniyet Müdürlüğü’ne özellikle Asayiş Büro gerçekten çok titiz bir çalışma yapmış ki kısa sürede şahsı tespit edip yakaladılar. Kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

Şişlide sokakta taciz Şüpheli fırında ekmek yaparken yakalandı

“LÜTFEN SESİNİZİ ÇIKARIN”

Aysel H., "Şahısla ilgili şöyle bir bilgi verebilirim sadece. Yine çok fazla bilgiye sahip değilim elbette ki hakkında ve şu an yakalanmış durumda. Bu yüzden de bu çok sevindirici bir durum. Elbette ki benim için kısa sürede yakalanmış olması. Umarım bir daha kimsenin başına böyle bir şey gelmez. Umarım bunlarla karşılaşmayız ama lütfen karşılaşırsanız da sesinizi çıkarın. Bitecek bunlar diye umut ediyorum. Hakkınızı lütfen koruyun talep edin. Ben öyle yapıyorum, yapmaya çalışıyorum en azından." ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Şişlide sokakta taciz Şüpheli fırında ekmek yaparken yakalandı

“ARTIK RAHATLIKLA HAYATIMA DEVAM EDEBİLİRİM”

Aysel H., "Herkese de desteği ve ilgisi için çok teşekkür ederim. Çok fazla mesaj ve telefon aldım ve bugün hiç kimseye dönüş yapamadım. Gerçekten yoğun ve yorucu bir gündü. Artık rahatlıkla hayatıma devam edebilirim. Bundan sonra adli süreç elbette ki devam edecek. Süreçten ara ara bilgi edindiğim zaman yine bilgilendiririm sizi. Tekrar herkese çok teşekkür ederim." diye konuştu.

Gözden KaçmasınDeniz altında karşılaştı, tek hamlesi ile kaçırdı | O görüntüler için açıklama yaptı: Çoğu kişi yanlış anladı, tedirgin olmanıza gerek yokDeniz altında karşılaştı, tek hamlesi ile kaçırdı | O görüntüler için açıklama yaptı: Çoğu kişi yanlış anladı, tedirgin olmanıza gerek yokHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınKayseri’de trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralıKayseri’de trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralıHaberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Şişli#Taciz#Polis

BAKMADAN GEÇME!