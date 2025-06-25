Şişli'de sokak ortasında katledilmişti! Bahar Aksu'nun öldürülmesiyle ilgili dava ertelendi

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Şişli'de 5 Mayıs'ta meydana gelen olayda, işe giderken kaçırılmak istenen Bahar Aksu, kendisini kaçırmaya çalışan eski eşi Rüstem Elibol tarafından silahla vurularak öldürüldü. Olay yerinden kaçan Rüstem Elibol ve yanındaki 3 şüpheli, polis tarafından kısa sürede yakalandı. Olayla ilgili açılan davanın görülmesine bugün bugün İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulunurken, tutuklu sanıklar Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi(SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Duruşmada savunması alınan sanık Rüstem Elibol, "Çok pişmanım. Kendimi ifade edemiyorum" dedi. Diğer sanıklar ise savunmalarında suçu kabul etmediklerini söyledi. Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı 11 Eylül'e erteledi.