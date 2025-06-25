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Şişli'de sokak ortasında katledilmişti! Bahar Aksu'nun öldürülmesiyle ilgili dava ertelendi

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#Şişli#Cinayet#Bahar Aksu
Şişlide sokak ortasında katledilmişti Bahar Aksunun öldürülmesiyle ilgili dava ertelendi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 25, 2025 16:47

Şişli’de kaçırmaya çalıştığı eski eşi Bahar Aksu'yu sokak ortasında silahla vurarak öldüren Rüstem Elibol(37) ve ona yardım eden 3 kişi, ikinci kez hakim karşısına çıktı. Duruşma eksikliklerin giderilmesine karar verilerek ertelendi.

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Şişli'de 5 Mayıs'ta meydana gelen olayda, işe giderken kaçırılmak istenen Bahar Aksu, kendisini kaçırmaya çalışan eski eşi Rüstem Elibol tarafından silahla vurularak öldürüldü. Olay yerinden kaçan Rüstem Elibol ve yanındaki 3 şüpheli, polis tarafından kısa sürede yakalandı. Olayla ilgili açılan davanın görülmesine bugün bugün İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulunurken, tutuklu sanıklar Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi(SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Şişlide sokak ortasında katledilmişti Bahar Aksunun öldürülmesiyle ilgili dava ertelendi

SANIK: 'ÇOK PİŞMANIM'

Duruşmada savunması alınan sanık Rüstem Elibol, "Çok pişmanım. Kendimi ifade edemiyorum" dedi. Diğer sanıklar ise savunmalarında suçu kabul etmediklerini söyledi. Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı 11 Eylül'e erteledi.

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#Şişli#Cinayet#Bahar Aksu

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