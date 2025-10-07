Şişli'de silahlı saldırıda öldürülen avukat Serdar Öktem'in otopsi raporu tamamlandı

Haberin Devamı

Avukat Serdar Öktem, dün 16.30 sıralarına Zincirlikuyu'da otomobilde uğradığı silahlı saldırı sonrası ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Öktem’in cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi’ne getirildi. Burada video kaydı altında yapılan ölü muayenesi ve otopsi işlemleri tamamlandı. Raporda, yapılan skopi incelemesinde Öktem’in kafa, sol omuz, köprücük kemiği ve yüz bölgesinde mermi çekirdeği parçaları bulunduğu, ölü muayenesinde ise kafasında giriş-çıkış yaraları ile sol kolda yan yana 2 mermi giriş yarası tespit edildiği kaydedildi.

Otopsi bulgularına göre, kafatası ve yüz kemiklerinde kırıklar, beyin kanaması, beyin dokusunda harabiyet ve büyük damarlarda yaralanmalar meydana geldiği ifade edildi.

KOLUNA İSABET EDEN MERMİ DE TEK BAŞINA ÖLÜMCÜL

Raporda, Serdar Öktem’in ölümünün, 'ateşli silah yaralanmasına bağlı kafatası ve yüz kemik kırıklarıyla birlikte gelişen beyin kanaması, beyin doku harabiyeti ve büyük damar yaralanmalarından kaynaklanan iç ve dış kanama sonucu meydana geldiği' belirtildi. Ayrıca Öktem’in kafasına, yüzüne ve sol koluna isabet eden yaralanmalardan en az birinin tek başına öldürücü nitelikte olduğu vurgulandı. Öktem’in kıyafetlerinin ise atış mesafesinin belirlenebilmesi için Polis Kriminal Laboratuvarı’na gönderildiği öğrenildi. (DHA)

ŞÜPHELİLER EYÜPSULTAN'DA YAKALANDI

Şişli’de avukat Serdar Öktem'e düzenlenen silahlı saldırı sonrasında kaçmaya çalışan şüpheliler, Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı. Şüphelilerin saldırıda kullandıkları aracı ormanda terk ettikleri ve taksi ile kaçmaya çalıştıkları öğrenildi. Şüpheliler olayda kullandıkları silahlarla birlikte gözaltına alındı.

Zincirlikuyu'da saat 16.15 sıralarında avukat Serdar Öktem'e uzun namlulu silahlarla saldırı düzenleyen şüpheliler olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan Öktem, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından çalışma başlatan polis ve jandarma ekipleri, şüphelilerin kullandıkları araçla Arnavutköy'e kaçtığını tespit etti.

Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin araştırmasında, şüphelilerin aracı İstiklal Mahallesi'ndeki ormanda terk ettiği ve taksiyle kaçtığı tespit edildi. Araç üzerinde inceleme başlatılırken, taksiyi takibe alan Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Odayeri mevkiinde aracı durdurdu. Taksiden inerek ağaçların arasına kaçan şüpheliler, jandarma ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

JANDARMA YAKALADI

Saldırıyı gerçekleştiren 5 şüpheli ve kaçmalarına yardım eden 1 şüpheli Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. 2'sinin 18 yaşından küçük olduğu öğrenilen şüphelilerin, olayda kullandıkları silahları, aracı terk ettikleri ormandaki ağaçların arasına attıkları belirlendi. Şüphelilerin sorgusunda silahların yerini öğrenen ekipler, bölgede yaptıkları aramada 2 kalaşnikof tüfek, 2 tabanca ve kar maskesi, eldiven gibi ekipmanları ele geçirdi.

ŞÜPHELİLER EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, soruşturmayı yürüten İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.