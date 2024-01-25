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Şişli'de silahlı dehşet! Çelik yelek hayatını kurtardı

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#İstanbul#Şişli#Polis
Oluşturulma Tarihi: Ocak 25, 2024 09:52

İstanbul'un Şişli ilçesinde kaldırımda yürüyen Ömer A. silahlı saldırıya uğradı. Sekerek kaçmaya çalışan ve kendini bina girişine atan Ömer A.'ya saldırgan kurşun yağdırdı. Ömer A. hastaneye sevk edilirken saldırı sırasında üzerinde çelik yelek çıktı. Ömer A.‘nın olaydan 10 gün önce de silahlı saldırıya uğradığını çelik yelek giymesi nedeniyle yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

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Şişli Okmeydanı semtinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, akşam saatlerinde kaldırımda yürüyen Ömer A.‘yı takip eden iki saldırgandan biri ateş açtı. Bacağından vurulan Ömer A. sekerek saldırgandan kaçmaya başladı. Kendini can havliyle bir binanın girişine atan Ömer A.‘yı takip eden saldırgan, ona kurşun yağdırarak kaçtı. Saldırı anı kameralara anbean yansıdı.

BACAK VE KALÇASINDAN VURULDU, ÜSTÜNDEN ÇELİK YELEK ÇIKTI

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, bacak ve kalçasının 5 yerinden vurulan Ömer A.’yı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, yaralarının ifadesine başvurmak için gittiği hastanede Ömer A.’nın üstünden çıkan çelik yeleğe el koydu.

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10 GÜN ÖNCEKİ SALDIRIDAN ÇELİK YELEKLE KURTULMUŞ

Polisin yaptığı incelemede Ömer A.’nın “Kasten Yaralama”, 6136 SKM” ve “uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçlarından çok sayıda kaydı olduğunu tespit etti. Öte yandan saldırıya uğrayan Ömer A.‘nın olaydan 10 gün önce motosikletli 2 şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradığını çelik yelek giymesi nedeniyle yara almadan kurtuluşu ancak yolda yürüyen 2 kişinin yaralandığı bilgisine ulaşıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili saldırganı tespit ettiği ve peşine düştüğü öğrenildi.

Şişlide silahlı dehşet Çelik yelek hayatını kurtardı

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#İstanbul#Şişli#Polis

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