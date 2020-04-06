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DHA
Haber Giriş: 06.04.2020 - 15:05,Son Güncelleme:/

Şişli'de şiddetli rüzgarda ağaç otomobilin üzerine devrildi

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Şişli'de şiddetli rüzgarda ağaç otomobilin üzerine devrildi
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İstanbul'da sağanak yağış ve fırtına etkili olurken Şişli'de şiddetli rüzgar nedeniyle bir ağaç park halindeki otomobilin üzerine devrildi.

Mecidiyeköy Mahallesinde Mahallesi, Mecidiye Kuyu Sokak üzerinde bir ağaç şiddetli rüzgara dayanamayarak park halindeki bir otomobilin üzerine devrildi. Bunu  gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilin üzerine devrilen ağacı keserek temizlik çalışması yaptı. Otomobilde  hasar meydana gelirken olayda yaralanan olmadı.

 

 

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