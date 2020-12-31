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Hasan YILDIRIM –Özgür EREN/ DHA
Haber Giriş: 31.12.2020 - 13:25 | Son Güncelleme:

Şişli'de şaşırtan görüntü! Mezeci kuyruğu...

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Şişli'de şaşırtan görüntü! Mezeci kuyruğu...
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Şişli'de  yılbaşı gecesi hazırlığı yapan vatandaşlar, mezecilerin önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Bu akşam yeni yılı evinde geçirecek olanlar alışveriş yapmak için dışarı akın etti. Kurtuluş’ta mezecilerin önünde uzun kuyruklar oluştu. Bir saattir kuyrukta beklediğini söyleyen bir kişi “Burası Kurtuluş’un eski bir mezecisi. Biz de sıraya rağmen bekliyoruz. Evde yapamadığımız bazı mezeler için bu kuyrukta beklemeye değer. Yeni yılda herkese sağlık mutluluk diliyorum” dedi.

 

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