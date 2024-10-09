×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Şişli'de polisten kaçan taciz şüphelisini, iş yeri sahibi yakalattı... Tacizci tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#Şişli#Tacizci#Tutuklama
Oluşturulma Tarihi: Ekim 09, 2024 11:46

İstanbul Şişli’de manavın girişinde genç bir kadını taciz ettiği öne sürülen şüpheli R.B. (28), kaçmaya başladı. Şüpheli sokakta gördüğü iş yerine girip saklanmaya çalıştı. İş yeri sahibi polisi içeriye yönlendirerek şüphelinin yakalanmasını sağladı. Emniyette ifadesi alınarak adli işlemleri yapılan R.B., sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece “taciz" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haberin Devamı

Olay, 4 Eylül Çarşamba günü saat 14.15 sıralarında Şişli Gülbahar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre öğle saatlerinde R.B. (28) isimli kişi, manava giren Zeynep C.’yi (28) taciz etti. Tacizin ardından kadın polis ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede gelen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı motosikletli polis ekibini gören R.B. kaçmaya başladı. Cadde üzerinde başlayan kovalamacada şüpheli, saklanmak için bir iş yerine girdi.

Ancak iş yerinin girişinde oturan çalışan, koşmaya devam eden polis memurlarını “bu tarafta" diye uyararak içeriye yönlendirdi. Kaçacak yer bulamayan şüpheli, polisin “yere yat" uyarısı üzerine yere yattı. Şüphelinin önce üst aramasını yapan polis ardından onu kelepçeleyerek götürdü. Taciz edildiğini öne süren Zeynep C. şikayetçi oldu.

TUTUKLANDI

Haberin Devamı

Emniyette ifadesi alınarak adli işlemleri yapılan R.B., sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece “taciz" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Film sahnelerini aratmayan o anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Şişli#Tacizci#Tutuklama

BAKMADAN GEÇME!