Şişli'de polisten kaçan taciz şüphelisini, iş yeri sahibi yakalattı... Tacizci tutuklandı

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Olay, 4 Eylül Çarşamba günü saat 14.15 sıralarında Şişli Gülbahar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre öğle saatlerinde R.B. (28) isimli kişi, manava giren Zeynep C.’yi (28) taciz etti. Tacizin ardından kadın polis ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede gelen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı motosikletli polis ekibini gören R.B. kaçmaya başladı. Cadde üzerinde başlayan kovalamacada şüpheli, saklanmak için bir iş yerine girdi.

Ancak iş yerinin girişinde oturan çalışan, koşmaya devam eden polis memurlarını “bu tarafta" diye uyararak içeriye yönlendirdi. Kaçacak yer bulamayan şüpheli, polisin “yere yat" uyarısı üzerine yere yattı. Şüphelinin önce üst aramasını yapan polis ardından onu kelepçeleyerek götürdü. Taciz edildiğini öne süren Zeynep C. şikayetçi oldu.

TUTUKLANDI

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Emniyette ifadesi alınarak adli işlemleri yapılan R.B., sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece “taciz" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Film sahnelerini aratmayan o anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.