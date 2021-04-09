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Gündem
Ali Çağlar TINBEK/İstanbul,(DHA)
Haber Giriş: 09.04.2021 - 11:58 | Son Güncelleme:

Şişli’de PKK operasyonu

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Şişli’de PKK operasyonu

ŞİŞLİ’de PKK eylemlerine katıldığı ve organize ettiği belirlenen H.K., isimli kişi gözaltına alındı. Şüphelinin adresinde yapılan aramalarda, kurusıkı tabanca ve silah ele geçirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma dosyası kapsamında, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetleri kapsamında korsan gösteri ve eylemlere katıldığı ve organize ettiği tespit edilen H.K., isimli kişi dün gece saatlerinde Şişli’de bulunan ikametinde gözaltına alındı. Şüphelinin adresinde yapılan aramalarda; silah, silaha ait 14 adet fişek ve tabanca ele geçirildi. H.K. sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

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