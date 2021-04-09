Şişli’de PKK operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma dosyası kapsamında, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetleri kapsamında korsan gösteri ve eylemlere katıldığı ve organize ettiği tespit edilen H.K., isimli kişi dün gece saatlerinde Şişli’de bulunan ikametinde gözaltına alındı. Şüphelinin adresinde yapılan aramalarda; silah, silaha ait 14 adet fişek ve tabanca ele geçirildi. H.K. sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

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