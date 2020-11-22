Şişli'de 'pes' dedirten görüntüler! Korona partisine baskın...

Harbiye Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi'nde 19 Kasım'da gece saatlerinde bir eğlence mekanında parti düzenlendi. İhbar sonucunda işyerine gelen polis ekipleri, koronavirüsü hiçe sayarak eğlenen 142 kişiye Hıfzıssısha Kanununun 282. maddesi gereği toplamda 451 bin TL idari para cezası uyguladı. Ekiplerin yaptığı incelemelerde işyerinde çalışan altı kişinin de sigortasız çalıştırıldığı öğrenildi. İşyeri hakkında işlemler devam ediyor.

VİRÜS HİÇE SAYILDI, O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Görüntüler de partiye katılan kişilerin sosyal mesafeye uyulmadığı ve çoğu kişinin maskesiz olduğu görülüyor.