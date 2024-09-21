Şişli'de pencereden uygunsuz hareketlerle çocukları taciz etti

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Olay, 19 Eylül'de Şişli'nin Eskişehir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir kişi, evinin penceresinden parkta oynayan çocuklara bakarak uygunsuz hareketlerde bulundu. Adamın uygunsuz davranışlarını fark eden başka bir kişi ise o anları kayda aldı. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından polis ekipleri inceleme başlattı. Kimliği belirlenen K.K. (70) isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüpheli "hayasızca hareket - çocuğun cinsel istismarı" suçundan sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.