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Murat DELİKLİTAŞ - Oğuzcan YAZAR /İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 18.08.2020 - 13:27,Son Güncelleme:

Şişli'de park yasağını ihlal edenlere ceza yağdı

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Şişli'de park yasağını ihlal edenlere ceza yağdı
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ŞİŞLİ'de, trafik yoğunluğunu rahatlatmak ve park yasağı ihlallerine müdahale amacıyla denetim yapıldı. Polis, park yasağını ihlal edenleri tek tek tespit edip ceza keserken, kaldırıma park eden araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Şişli Cumhuriyet Caddesi ile Mecidiyeköy arasındaki trafik yoğunluğunu rahatlatmak ve parklanmaları önlemek amacıyla denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde polis, anons yaparak, yasak olmasına rağmen araçlarını yol kenarına park eden sürücüleri uyardı. Uyarılara rağmen yasağı ihlal etmeye devam eden araçlar tek tek fotoğraflandıktan sonra ceza kesildi. Cumhuriyet Caddesi'nde kaldırıma park eden bir araç ise ceza kesilmesinin ardından çekici yardımıyla kaldırıldı.

Nişantaşı Şafak Sokak'ta ise yol ortasına park edilmiş araçlar fotoğraflandıktan sonra sürücülerine ulaşılarak çekilmeleri sağlandı. Plakaları alınan araçlara park yasağından dolayı ceza kesileceği öğrenildi.

Sokak üzerinde kumaş mağazası bulunan Abdurrahman Kılıç, parklanmalar yüzünden sorun yaşadıklarını belirterek "20 yıldır buradayım, 20 yıldır bu sokak bu şekilde. Şişli Belediyesi’ne gerekli başvuruları yaptık ancak bir sonuç çıkmadı. Genelde ticari araçlar sokağı kapatıyor, hususiler de eklenince iyice kilitleniyor. Sokağın girişlerine kapan konulmasını istiyoruz. Nasıl İtalya’nın Milano’su, Fransa’nın Paris’i varsa moda anlamında Türkiye’nin İstanbul’u var. Dünyanın her yerinden buraya turistler geliyor ancak buradaki durumu görünce şaşırıyorlar" dedi.

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