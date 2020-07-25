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Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 25.07.2020 - 11:08,Son Güncelleme:

Şişli'de park halindeki otomobillerin üzerine ağaç parçası düştü

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Şişli'de park halindeki otomobillerin üzerine ağaç parçası düştü
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Şişli'de, çürük yerinden kopan ağaç parçası, park halindeki iki otomobilin üzerine düşerek ağır hasar verdi.

Fulya Mahallesi Fikir Sokak'ta 09.00 sıralarında meydana gelen olayda, bir apartmanın bahçesindeki ağacın kolu, çürük yerden koptu. Apartmanın demir korkuluklarına çarpan ağaç kolu daha sonra sokakta park halinde bulunan iki otomobilin üzerine düştü. Arka arkaya park edilmiş araçlardan 34 CYK 817 plakalı otomobilin ön camına çarpan ağaç parçası, ardından 34 ZJ 9107 plakalı otomobilin tavanına devrildi. Her iki araçta ağır hasara neden olan ağaç parçası, belediye ekiplerince kesilerek taşındı.

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