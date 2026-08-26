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Şişli'de otomobillerin üzerine ağaç devrildi

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#Şişli#Istanbul#Ağaç
Şişlide otomobillerin üzerine ağaç devrildi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2026 15:57

İstanbul Şişli'de yol kenarındaki ağaç otomobillerin üzerine devrildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

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Olay, saat 14.00 sıralarında Harbiye Mahallesi Teşvikiye Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarındaki ağaç henüz bilinmeyen nedenle devrilerek 2 aracın üzerine düştü.

Şişlide otomobillerin üzerine ağaç devrildi

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu. Polis ekipleri yolu trafiğe kapatırken, belediye ekipleri ağacı keserek kaldırmak için çalışma başlattı.

Şişlide otomobillerin üzerine ağaç devrildi

Devrilen ağaç, araçlarda oluşan hasar ve ekiplerin çalışması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. 

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Şişlide otomobillerin üzerine ağaç devrildi

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#Şişli#Istanbul#Ağaç

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