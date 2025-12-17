×
Şişli'de otomobil yayalara çarptı: 2 ölü, 6 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Trafik Kazası#Şişli#Halide Edip Adıvar Mahallesi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 17, 2025 16:45

Şişli'de ters yönde ilerleyen otomobil yayaların arasına daldı. Kazada 6 kişi yaralandı, iki kişi hayatını kaybetti.

Şişli'de ters yöne giren otomobil kaldırımdaki yayalara çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken 6 kişi de yaralandı.

TERS YÖNDEN GELDİ

Halide Edip Adıvar Mahallesi Darülaceze Caddesi'nde bir otomobil ters yöne girerek ilerledi. Otomobil önce motosiklete ardından kaldırımdaki yayalara çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi ise yaralandı.

Şişlide otomobil yayalara çarptı: 2 ölü, 6 yaralı

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye götürüldü. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

