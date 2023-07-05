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Şişli’de otomobil takla attı: Sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı

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#İSTANBUL#Şişli#Trafik Kazası
Şişli’de otomobil takla attı: Sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 05, 2023 10:38

İstanbul Şişli’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyerlere çarparak takla attı. Kazada, otomobil içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak ambulansla hastaneye götürüldü.

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Kaza, Feriköy Hasret Caddesi üzerinde saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kasımpaşa istikametinden Feriköy yönüne giden otomobil sürücüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybedince bariyerlere çarparak takla attı.

OTOMOBİL 50 METRE SÜRÜKLENDİ

Otomobil yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra durdu. Araç içerisinde sıkışan sürücü için olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaralı sürücüyü otomobilden çıkararak hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralı kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Hasret Caddesinde trafik tek şeritten verildi. 

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#İSTANBUL#Şişli#Trafik Kazası

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