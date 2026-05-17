×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Şişli’de otomobil iş yerine girdi, yangın çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Şişli#İstanbul#Yangın
Şişli’de otomobil iş yerine girdi, yangın çıktı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 17, 2026 08:37

İstanbul Şişli’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, iş yerine girdikten sonra yangın çıktı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralanırken, iş yerinde hasar meydana geldi.

Haberin Devamı

Kaza, saat 05.30 sıralarında Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki 34 GND 034 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan iş yerine girdi. Kazanın ardından otomobil ve iş yerinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın sırasında araç içerisinde bulunan 2 kişi çevrede bulunanların ve ekiplerin yardımıyla otomobilden çıkarıldı. Yaralılara sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Müdahale sonrası yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Şişli’de otomobil iş yerine girdi, yangın çıktı

İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluşurken, kullanılamaz hale gelen otomobil çekiciyle iş yerinden çıkartıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.(DHA)

Şişli’de otomobil iş yerine girdi, yangın çıktı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Şişli#İstanbul#Yangın

BAKMADAN GEÇME!