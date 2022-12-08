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Şişli'de otelde yangın paniği

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#Şişli#Otel#Yangın
Oluşturulma Tarihi: Aralık 08, 2022 09:25

Şişli'de otel odasında çıkan yangında dumanlar üst katları da kapladı. Oteldekiler itfaiye ekipleri yardımı ile dışarıya çıkartılırken dumandan etkilenen bir kişiye ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı.

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Eskişehir Mahallesi Dolapdere Caddesinde bulunan 8 katlı otelin 2. katında odada saat 07.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Otel görevlileri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Dumanlar kısa sürede üst katları da bastı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek üst katlarda bulunan otel müşterilerini dışarıya çıkarttı.

Şişlide otelde yangın paniği

2. katta dumandan etkilenen bir kişi itfaiye ekiplerinin yardımıyla otelden çıkartılırken sağlık ekipleri de dumandan etkilenen kişiye ilk müdahaleyi ambulansta yaptı.

Yangında can kaybı veya yaralanan olmazken polis ekipleri yangın ile ilgili soruşturma başlattı.

Şişlide otelde yangın paniği

 

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#Şişli#Otel#Yangın

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