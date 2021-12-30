Şişli'de otelde vahşet! Yüzü bantlanmış, el ve ayakları bağlanmış

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Böylesi görülmedi Kırmızı alarm verildi... Peş peşe uyarılar: Okullar tatilBöylesi görülmedi! Kırmızı alarm verildi... Peş peşe uyarılar: Okullar tatil#Meteoroloji
Kurla birlikte otomobil fiyatları da geriledi İşte marka marka güncel listeKurla birlikte otomobil fiyatları da geriledi! İşte marka marka güncel liste#Otomobil
Akraba tuzağı Yoksulluktan kaçarken seks kölesi oldularAkraba tuzağı! Yoksulluktan kaçarken seks kölesi oldular#Venezuela
Bakan Özerden yüz yüze eğitim açıklamasıBakan Özer'den 'yüz yüze eğitim' açıklaması#MEB
İstanbulun sanalı da altın Parsel 500 TLye dayandı: Kapış kapış gidiyorİstanbul'un sanalı da altın! Parsel 500 TL'ye dayandı: Kapış kapış gidiyor#İstanbul
Pitbullu dehşette yeni detaylar: İfadesi ortaya çıktı Söyledikleri...Pitbullu dehşette yeni detaylar: İfadesi ortaya çıktı! Söyledikleri...#Pitbull
Bakan Nebatiden çarpıcı mesajlar: Döviz gidiyor diyene dava açınBakan Nebati'den çarpıcı mesajlar: 'Döviz gidiyor' diyene dava açın#Nureddin Nebati
Şişlide otelde vahşet Haberi duyunca koştular, şoka girdilerŞişli'de otelde vahşet! Haberi duyunca koştular, şoka girdiler#İstanbul
Uğur Şahin uyarmıştı... ABDden flaş aşı açıklamasıUğur Şahin uyarmıştı... ABD'den flaş aşı açıklaması#Omicron
Kripto paralarda korku hakim olmaya başladı Satışlar derinleşiyorKripto paralarda korku hakim olmaya başladı! Satışlar derinleşiyor#Bitcoin
Bakan Koca duyurmuştu... TURKOVAC müjdesi: Resmen başladıBakan Koca duyurmuştu... TURKOVAC müjdesi: Resmen başladı#TURKOVAC
Burak Elmas - Fatih Terim toplantısında karar Floryada değişim, Selçuk İnan ve Necati Ateşin yerine...Burak Elmas - Fatih Terim toplantısında karar! Florya'da değişim, Selçuk İnan ve Necati Ateş'in yerine...#Galatasaray
Sosyal medyada viral oldu: Büyük tepkiSosyal medyada viral oldu: Büyük tepki!#İngiltere
Yasak aşk iddiası ortalığı karıştırdı'Yasak aşk' iddiası ortalığı karıştırdı!#Deha Bilimlier
İşte Mete Gazoz’un aşkıİşte Mete Gazoz’un aşkı#Mete Gazoz
HABERLERGündem Haberleri

Şişli'de otelde vahşet! Yüzü bantlanmış, el ve ayakları bağlanmış

#İstanbul#Şişli#Tariyam Aloui Ep Guitni
Şişlide otelde vahşet Yüzü bantlanmış, el ve ayakları bağlanmış

İstanbul Şişli'de Tunuslu bir kadın yüzü bantlı, elleri ve ayakları bağlı halde bir otel odasında ölü bulundu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Mariyam Aloui Ep Guitni'nin olayın yaşandığı gece biriyle kahve içeceğini söyleyerek arkadaşlarının yanından ayrıldığı, daha sonra da kendisinden haber alınamadığı öğrenildi. Tunuslu kadının 17 yaşındaki yabancı uyruklu katil zanlısı yakalandı. Tunuslu Tariyam Aloui Ep Guitni'nin öldüğüldüğü haberini alan arkadaşları olay yerine geldi, olayın şokunu uzun süre üzerlerinden atamadı.

Haberin Devamı

Olay, dün sabah 11.30 sıralarında Şişli'de bulunan bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otel görevlisi temizlik yapmak için otelin 5'inci katındaki odaya girdi. Görevli odaya girdiğinde, kol ve ayakları bağlanmış, yüzü bantlanmış halde duran bir kadın gördü. Otel çalışanları durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbarı alan Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ve sağlık ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. 112 personelince yapılan müdahalenin ardından kadının hayatını kaybettiğini belirlendi.

YÜZÜ BANTLANIP, KOLLARI VE AYAKLARI BAĞLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Otel odasında bulunan cesedin Tunuslu Tariyam Aloui Ep Guitni'ye (31) ait olduğu öğrenildi. Kadının ölümünün şüpheli bulunması üzerine, olay yeri inceleme ekipleri otele gelerek çalışma yaptı. Ceset üzerinde inceleme yapan ekipler, Tunuslu kadının yüzünün büyük bir kısmı bantlanıp, kolları ve ayakları bağlanarak öldürüldüğünü tespit etti.

ARKADAŞLARI ŞOKE OLDU

Haberin Devamı

Mariyam Aloui Ep Guitni’nin ölüm haberini alan arkadaşları da olayın yaşandığı otele geldi. Yabancı uyruklu oldukları öğrenilen kadınlar, olayın şokunu uzun süre üzerlerinden atamadı. Öte yandan, Tunus uyruklu Mariyam Aloui Ep Guitni'nin olayın yaşandığı gece biriyle kahve içeceğini söyleyerek arkadaşlarının yanından ayrıldığı, daha sonra da kendisinden haber alınamadığı öğrenildi. Mariyam Aloui Ep Guitni’nin bir arkadaşı ve temizlik görevlisi ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Şişlide otelde vahşet Yüzü bantlanmış, el ve ayakları bağlanmış

CİNAYET ŞÜPHELİSİ, ODADAN SON AYRILAN YABANCI UYRUKLU

Alınan bilgiye göre, Mariyam Aloui Ep Guitni saat 22.19'da olayın yaşandığı otele gelerek 5'inci kattaki odaya girdi. Tunuslu kadının girdiği odanın ise 17 yaşındaki yabancı uyruklu bir erkek tarafından tutulduğu ortaya çıktı. Yabancı uyruklu kişinin 19.43’te otele geldiği, bir süre sonra otelden çıkıp 19.58’de içinde alkol olan poşetle tekrar otele giriş yaptığı belirlendi. Yabancı uyruklu şüpheli 23.36 sıralarında odadan çıkarak otelden ayrıldı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, ikilinin kaldığı odaya giren başka kimsenin olmadığını tespit etti. Kadının, yabancı uyruklu şahsın odadan ayrılmasının ardından ölü bulunmuş olması cinayeti bu kişinin işlemiş olabileceği yönündeki ihtimali artırdı. Ekipler, eşkali ve kimliği belirlenen şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Şişlide otelde vahşet Yüzü bantlanmış, el ve ayakları bağlanmış

Haberin Devamı

TUNUSLU KADININ CESEDİ ADLİ TIP MORGUNA KALDIRILDI

Olay yeri inceleme ekiplerince Mariyam Aloui Ep Guitni’nin cansız bedeni üzerinde yapılan incelemenin tamamlanmasının ardından, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenaze aracına bindirilerek Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

"ELLERİ, KOLLARI BAĞLI HALDE ÖLÜ BULUNMUŞ”

Olayın yaşandığı otelin yanında bulunan restoranda çalışan Osman Şenel, “Sabah erken saatlerde iş yerine geldik. Polis arkadaşların buraya geldiğini gördük. Galiba otelde cinayet işlenmiş. Sanırım bir kadın müşteri, elleri, kolları bağlı halde ölü bulunmuş” dedi.

Haberin Devamı

ZANLI YAKALANDI

Çalışmalarını derinleştiren ekipler, 17 yaşındaki yabancı uyruklu katil zanlısını yakaladı. Gözaltına alınan katil zanlısı, polis merkezine götürüldü.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Şişli#Tariyam Aloui Ep Guitni

BAKMADAN GEÇME!

İstanbul’un sanalı da altın

İstanbul’un sanalı da altın

#İstanbul
Venezuelalı kadınlara akraba tuzağı Yoksulluktan kaçarken seks kölesi oldular

Venezuelalı kadınlara akraba tuzağı! Yoksulluktan kaçarken seks kölesi oldular

#Venezuela
Bir değil iki değil, en az 16 kadın... Marilyn Mansonın korkunç işkenceleri

Bir değil iki değil, en az 16 kadın... Marilyn Manson'ın korkunç işkenceleri!

#Marilyn Manson

BAKMADAN GEÇME!

İstanbul’un sanalı da altın

İstanbul’un sanalı da altın

#İstanbul
Venezuelalı kadınlara akraba tuzağı Yoksulluktan kaçarken seks kölesi oldular

Venezuelalı kadınlara akraba tuzağı! Yoksulluktan kaçarken seks kölesi oldular

#Venezuela
Bir değil iki değil, en az 16 kadın... Marilyn Mansonın korkunç işkenceleri

Bir değil iki değil, en az 16 kadın... Marilyn Manson'ın korkunç işkenceleri!

#Marilyn Manson