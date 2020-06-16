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Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 16.06.2020 - 09:19,Son Güncelleme:

Şişli'de organize suç örgütü operasyonu

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Şişli'de organize suç örgütü operasyonu
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İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sabah saatlerinde Şişli'de bir adrese organize suç örgütüne yönelik operasyonu yaptı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sabah saatlerinde silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda yaptı. Özel harekât timlerinin de destek verdiği operasyon kapsamında Şişli Mahmut Şevket Paşa Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binanın 3'üncü katındaki daireye baskın yapıldı. Özel Harekât Polislerinin adrese girdiği sırada, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı polisler bölgede güvenlik önlemi aldı. Polislerin evin etrafında aldığı güvenlik sırasında ellerinin tetikte olması dikkat çekti. Ekipler, baskın yapılan adreste uzun süre arama yaptı.

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