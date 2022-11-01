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Şişli'de motosikletli iki şüpheli dövizci kuryesinden 50 bin dolar gasbetti

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#Şişli #Kurye#Gasp
Şişlide motosikletli iki şüpheli dövizci kuryesinden 50 bin dolar gasbetti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 01, 2022 10:01

Şişli'de motosikletli iki şüpheli, döviz bürosunun kuryesini silahla tehdit ederek, içinde 50 bin dolar olan çantayı gasbetti.

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Şişli Kadırgalar Caddesi'nde dün saat 12.30 sıralarında, döviz bürosundan aldığı paraları taşıyan kurye, motosikletli ve silahlı iki şüpheli tarafından durduruldu. Kuryeyi silahla tehdit eden şüpheliler, içinde 50 bin dolar olan çantayı gasbetti.

R.K. isimli kurye durumu polise ve döviz bürosu yetkililerine bildirdi. Polisler ekipleri kuryenin verdiği bilgiler ve güvenlik kameraları görüntülerini inceleyerek şüphelilerin eşkalini belirledi.

Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Kuryenin motosikletinden de parmak izi alındı.

 

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#Şişli #Kurye#Gasp

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