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Murat DELİKLİTAŞ-Hasan YILDIRIM/İstanbul,(DHA)
Haber Giriş: 13.08.2021 - 11:55 | Son Güncelleme:

Şişli'de mezarlıkta panik! İnsan cesedi ihbarıyla harekete geçildi, köpek ölüsü çıktı

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Şişli'de mezarlıkta panik! İnsan cesedi ihbarıyla harekete geçildi, köpek ölüsü çıktı

Şişli'de, mezarlıkta kefene sarılı ceset bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçen polis, çarşafa sarılmış cesedin köpeğe ait olduğunu belirledi.

Olay, Feriköy Mezarlığı'nda sabah erken saatlerde meydana geldi. Mezarlığın Sıracevizler Caddesi girişindeki bir mezarın kenarına bırakılmış, çarşaf ve poşete sarılı cisim gören bir kişi, insan cesedi olabileceği düşünerek polise ihbarda bulundu.

Harekete geçen ekipler, kısa sürede olay yerine gelerek güvenlik önlemi aldı. Yapılan incelemede, çarşaf ve poşet içindeki cesedin bir köpeğe ait olduğu belirlendi.

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