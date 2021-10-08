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Şişli'de metro girişinde korku dolu anlar! Kurşun yağdırdı

#Silahlı Saldırı#Şişli#İstanbul

İstanbul Şişli'de motosiklet kaskı ile alt geçide giren bir kişi, herkesin gözü önünde iki kişiye kurşun yağdırdı. İki kişinin vurulma anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. İki şüpheliden biri, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

Şişlide korku dolu anlar Kurşun yağdırdıŞişlide korku dolu anlar Kurşun yağdırdı
Şişlide korku dolu anlar Kurşun yağdırdı

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Olay, Mecidiyeköy altgeçidinde 16 Eylül'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosiklet ile Mecidiyeköy durağına gelen iki kişiden biri altgeçide girdi. Başındaki motosiklet kaskı ile altgeçitte bir süre ilerleyen zanlı, herkesin gözü önünde iki kişiye kurşun yağdırdı. Zanlı hızla olay yerinden kaçtı. Bazı yolcular olay yerinden kaçarken bir kişi yere yatan yaralı adama yardım etti. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekibi yaralı iki kişiyi hastaneye kaldırdı.

SİLAHLI SALDIRI GÜVENLİK KAMERASINDA

İki kişiye yapılan silahlı saldırı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, iki kişinin motosiklet ile durağa gelmesi görülüyor. Bir kişi motosiklette hazır beklerken diğeri başındaki kaskı ile altgeçide iniyor. Belindeki silahı çıkaran şüpheli, altgeçitteki iki kişiye kurşun yağdırıyor.

Şişlide metro girişinde korku dolu anlar Kurşun yağdırdı

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İKİ ŞÜPHELİDEN BİRİ YAKALANDI

Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptıkları kamera çalışmasından iki şüphelinin eşkalini belirledi. Şüphelilerden A.G yakalanarak adliyeye sevk edilirken, olayı gerçekleştiren S.G'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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#Silahlı Saldırı#Şişli#İstanbul