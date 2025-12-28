×
Şişli'de makas atan otomobil alev topuna döndü, motoru yola fırladı! Dehşet dolu anlar kamerada

#Trafik Kazası#Şişli#D-100 Karayolu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 28, 2025 15:54

Şişli-Mecidiyeköy mevkii D-100 Karayolu'nda makas atan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobille bariyerlere çarptı. Araç bir anda alev alırken, patlama meydana gelen motor yola fırladı. O anlar araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

 Olay, saat 09.30 sıralarında Şişli Mecidiyeköy mevkii D-100 Karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre karayolunda 35 AOZ 302 plakalı otomobille seyreden sürücü, iki aracın arasından makas atarak geçti.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarptı. Kazada aracın motor kısmında patlama meydana geldi. Alevler kısa sürede aracı sararken, patlama meydana gelen motor ise yola fırladı.

Araçta oluşan alevler bir süre sonra kendiliğinden söndü. Kaza anı ise araç kamerasına saniye saniye yansıdı. 

ARAÇ ALEV ALDI; MOTOR YOLA FIRLADI 

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, yolu trafiğe kapatıp çevrede güvenlik önlemi alırken kazada yaralanan sürücü ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu meydana geldi. İtfaiye ekipleri olay yerinde çalışma yaparken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

