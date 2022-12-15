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Şişli’de korkutan tamirhane yangını

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#Şişli#Tamirhane Yangını#Motosiklet Tamirhanesi Yangını
Oluşturulma Tarihi: Aralık 15, 2022 22:57

Şişli’de motosiklet tamiri sırasında kaynak makinasından çıkan kıvılcımlar benzinle birleşince yangın çıktı. Alev topuna dönen tamirhanede ara sıra patlamalar meydana gelirken kullanılamaz hale geldi.

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Yangın, saat 19.30 sıralarında Fulya Mahallesi Vefa Aralığı Sokak’ta çıktı. Edinilen bilgiye göre, motosiklet tamiri sırasında deposundaki benzin yere döküldü. Benzinin yere döküldüğünü fark etmeyen işçi kaynak makinası ile çalıştığı sırada yangın çıktı. İş yeri yangın nedeniyle kısa sürede alev topuna döndü, patlamalar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangını bir saatlik çalışma sonunda söndürürken iş yeri kullanılamaz hale geldi.

"YARALI YOK ALLAH'A ŞÜKÜR"

Komşusunun dükkanının kül olduğunu söyleyen Celal Barış, “Motosiklet içerideydi. Alev aldı. Tamirci yaparken alev aldı, kurtaramadık. Hasar çok büyük. Dükkan geçti gitti. 2-3 tane vardı. Motosiklet alev aldı. Kül oldu her taraf. Yaralı yok Allah’a şükür” dedi.

"5-6 TANE TÜP BOŞALTTIK AMA SÖNDÜREMEDİ"

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Alev alev yanan dükkanın yanındaki iş yerinde çalışan Davut Sevencan, “Bizim bir motosiklet vardı. Kaynak yapılacaktı. Arkadaşlar içeri aldı motosikleti. Kaynak yapıyordu. Motosikleti yan çevirmiş. Yere benzin damlayınca kaynakta parlattı onu. Benzin alev aldı. Oradan motosiklete sıçradı. Bizde burada çalışıyorduk zaten. Geçtik, hemen yan tarafa 5-6 tane tüp boşalttık ama söndüremedik. İtfaiye aradık. Söndürmeye çalıştık. Biraz sönmeye başladı. Ondan sonra patlamaya başlayınca hepimiz çıktık içeriden. Tek çare beklemek oldu. Yaralı yok çok şükür” şeklinde konuştu.

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#Şişli#Tamirhane Yangını#Motosiklet Tamirhanesi Yangını

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