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Şişli'de korkutan çatı yangını

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Şişli#Yangın
Şişlide korkutan çatı yangını
Oluşturulma Tarihi: Ocak 07, 2024 19:22

İstanbul'un Şişli ilçesinde iki katlı binanın çatısında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yan binanın çatısına da sıçrayan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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Yangın, 17.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle Kuştepe Mahallesi, Kıvılcım Sokak'ta bulunan iki katlı binanın çatı katında çıktı.

Çatı katından alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Binada bulunanlar komşularında yardımıyla kısa sürede tahliye edildi. Yangın, yan binanın çatı katına da sıçradı.

İtfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken iki binada da hasar meydana geldi. 

Şişlide korkutan çatı yangını

Şişlide korkutan çatı yangını

Şişlide korkutan çatı yangını

Şişlide korkutan çatı yangını

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#İstanbul#Şişli#Yangın

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