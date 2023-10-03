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Şişli'de korkunç olay: Adres sorma bahanesiyle büfeciyi vurdular

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Şişli#Silahlı Saldırı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2023 15:41

İstanbul Şişli’de bir büfeci masayı temizlediği esnada iki kişi tarafından adres sorma bahanesiyle silahlı saldırıya uğradı. Saldırı anı kameralara yansırken, yaralı büfeci can havliyle saldırganları kovaladı. Hastaneye kaldırılan büfeci tedavi edilirken, polis ise saldırganların peşine düştü.

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Olay, önceki hafta Cumartesi günü saat 09.00 sıralarında Şişli Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre sabah saatlerinde büfeye gelen 2 kişi, masaya oturup sipariş verdi. Ardından büfecinin getirdiği siparişleri yiyen iki kişi, kasaya gidip ödeme yaptı. Tekrar masaya oturan müşteriler aralarında konuşmaya başladı.

Şişlide korkunç olay: Adres sorma bahanesiyle büfeciyi vurdular

ADRES SORMA BAHANESİYLE VURDULAR

O esnada şüphelilerden biri masaya gelen büfeciye “Mecidiyeköy’e nasıl gidebiliriz” diye sordu. Büfeci cevap verdiği esnada diğer müşteri belinden çıkarttığı silahla büfecinin bacağına ateş açtı. Saldırının ardından saldırganlar hızla kaçarken, büfeci ise can havliyle saldırganların ardından koştu. Dehşet anları ise kameralara anbean yansıdı.

Şişlide korkunç olay: Adres sorma bahanesiyle büfeciyi vurdular

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POLİS SALDIRGANLARIN PEŞİNDE

Olayın ardından saldırganlar kayıplara karışırken, yaralı büfeci ise ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Büfecinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Şişlide korkunç olay: Adres sorma bahanesiyle büfeciyi vurdular

Hiç kimseyle husumeti olmadığına dair ifade veren büfeci, saldırganları tanımadığını söylediği öğrenildi. Görgü şahitlerinin ve büfecinin ifadesine başvuran polis ise çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Polis saldırganların peşine düştü.

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#İstanbul#Şişli#Silahlı Saldırı

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