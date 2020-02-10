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Ersan SAN/İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 10.02.2020 - 12:41,Son Güncelleme:/

Şişli'de korkunç olay! 6 yaşındaki kız ölü bulundu, annesi hastaneye kaldırıldı

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Şişli'de korkunç olay! 6 yaşındaki kız ölü bulundu, annesi hastaneye kaldırıldı

İstanbul Şişli'de 6 yaşındaki kız çocuğu evde ölü bulundu, annesi hastaneye kaldırıldı.

Olay, Fulya Ayşecik Sokak'taki binada meydana geldi. Selin Bayır'dan haber alamayan yakınları eve geldi. İçeriye giren yakınları, anne ve kızını hareketsiz yatarken buldu.

Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri 6 yaşındaki Buğlem'in öldüğünü belirledi. Anne ise hastaneye kaldırıldı. Zehirlenme şüphesi üzerinde durulurken polisin incelemesi sürüyor.

Bu arada küçük çocuğun evde dans ederken çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Bir süre önce çekildiği belirtilen görüntülerde küçük kız çalan müzik eşliğinde oynuyor.

Şişlide korkunç olay 6 yaşındaki kız ölü bulundu, annesi hastaneye kaldırıldı

 

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