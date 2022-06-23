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Şişli’de korkunç cinayet: Kayınpederini önce ezdi sonra pompalı tüfekle vurdu

#İstanbul#Şişli#Cinayet

Şişli'de eşiyle boşanma aşamasında olan bir kişi, kayınpederini önce arabayla ezdi, daha sonra da pompalı tüfekle vurdu. Hastaneye kaldırılan adam, kurtarılamayarak hayatını kaybederken, katil ise kısa sürede yakalandı.

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İstanbul, Şişli Piyalepaşa Bulvarı üzerindeki Şişli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü önünde yaşanan olayda iddiaya göre, eşiyle boşanma aşamasında olan Ersin S., aynı yerde çalıştığı kayınpederi Mahir Sertçelik’le telefonda tartışma yaşadı. Tartışmanın büyümesi üzerine kayınpederinin çalıştığı Temizlik İşleri Müdürlüğüne gelen Ersin S., önce kayınpederini arabayla ezdi, ardından arabadan çıkardığı pompalı tüfekle yerde yatan kayınpederine ateş etti. Yaşanan olayın ardından Ersin S. isimli damat aracına binerek olay yerinden kaçtı.

POMPALIYLA VURULAN ADAM HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ağır yaralanan Mahir Sertçelik’i ambulansla hastaneye kaldırdı. Ağır yaralanan Mahir Sertçelik, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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KATİL DAMAT EVİNDE YAKALANDI

Kayınpederini öldüren Ersin S., polis ekipleri tarafından Kağıthane’deki evinde yapılan baskında yakalandı. Katil damadın evinde arama yapan polis ekipleri olayda kullanılan pompalı tüfeği evde buldu. Gözaltına alınan damat Ersin S., sorgulanmak üzere Asayiş Büro Amirliğine götürüldü. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.

 

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#İstanbul#Şişli#Cinayet

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