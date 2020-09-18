MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriŞişli'de kırmızı ışıkta mendil satıcısına darp kamerada
GeriGündem Şişli'de kırmızı ışıkta mendil satıcısına darp kamerada
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Alper KORKMAZ / İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 18.09.2020 - 09:40 | Son Güncelleme:

Şişli'de kırmızı ışıkta mendil satıcısına darp kamerada

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Şişli'de kırmızı ışıkta mendil satıcısına darp kamerada
Abone Olgoogle-news

Şişli'de kırmızı ışıkta duran otomobile mendil satmak için yaklaşan satıcı sürücü tarafından darp edildi. O anlar bir başka aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi'nde meydana geldi. Caddede ilerleyen otomobilin kırmızı ışıkta durduğu sırada yanına mendil satıcısı yaklaştı. Mendil satmak isteyen satıcı ile sürücü henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Öfkeli sürücü otomobilinden inerek mendil satıcısına tokat atıp, darp etti. Saldırgan sürücüyü otomobilde bulunan arkadaşı sakinleştirirken, olay anı bir başka aracın araç içi kamerasına yansıdı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle