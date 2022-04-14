Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Şişli'de kendisine çarpan otomobilin sürücüsünü döven yaya tutuklandı

#Şişli#KAZA#Darp

Şişli'de arkadaşıyla yürürken kendisine hafif şekilde çarpan otomobil sürücüsüne şiddet uygulayan Oktay S., tutuklandı.

Haberin Devamı

Şişli Şehit Er Cihan Namlı Caddesi üzerinde 30 Mart sabah saatlerinde yaşanan olayda, F.F.B kullandığı otomobille yoldan geçen Oktay S.'ye hafif şekilde çarptı. Çarpmanın etkisiyle öfkelenen Oktay S., otomobilin sürücü kapısını açarak, F.F.B.'ye saldırdı.

Oktay S'nin arkadaşı Zafer K. da, F.F.B.'ye şiddet uyguladı. Çevredeki insanların müdahalesiyle Oktay S. ve arkadaşı yatıştırıldı.

Gözden Kaçmasın

Yazlık kirası cep yakıyorYazlık kirası cep yakıyorHaberi görüntüle

Otomobil sürücüsü F.F.B'nin şikayeti üzerine, Oktay S. arkadaşı Zafer K. gözaltına alındı. Oktay S. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, otomobilin hafif çarpması sonrası Oktay S.'nin öfkelenerek sürücüye saldırdığı görülüyor. Çevredekilerin müdahalesiyle taraflar ayrılıyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Şişli#KAZA#Darp

BAKMADAN GEÇME!

Herkesin Kim bu dediği adam... Putinin yakın dostu Ukraynanın Karanlıklar Prensi Medvedçuk...

Herkesin 'Kim bu?' dediği adam... Putin'in yakın dostu Ukrayna'nın 'Karanlıklar Prensi' Medvedçuk...

#Viktor Medvedçuk
Artık bunun adı savaş Elon Musk ve Twitter arasında neler oluyor

Artık bunun adı savaş! Elon Musk ve Twitter arasında neler oluyor?

#Elon Musk
Utandıran görüntüler Ücretsiz servis tartışması…

Utandıran görüntüler! Ücretsiz servis tartışması…

#Servis Araçları Yönetmeliği

BAKMADAN GEÇME!

Herkesin Kim bu dediği adam... Putinin yakın dostu Ukraynanın Karanlıklar Prensi Medvedçuk...

Herkesin 'Kim bu?' dediği adam... Putin'in yakın dostu Ukrayna'nın 'Karanlıklar Prensi' Medvedçuk...

#Viktor Medvedçuk
Artık bunun adı savaş Elon Musk ve Twitter arasında neler oluyor

Artık bunun adı savaş! Elon Musk ve Twitter arasında neler oluyor?

#Elon Musk
Utandıran görüntüler Ücretsiz servis tartışması…

Utandıran görüntüler! Ücretsiz servis tartışması…

#Servis Araçları Yönetmeliği