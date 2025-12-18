×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Şişli’de katliam gibi kaza

Güncelleme Tarihi:

#Şişli#KAZA#Tartışma
Şişli’de katliam gibi kaza
Oluşturulma Tarihi: Aralık 18, 2025 07:00

İstanbul Şişli’de ters yöne giren bir sürücü, motosiklet sürücüsüyle yaşadığı tartışmanın ardından öfkeyle gaza bastı. Hızını alamayan araç faciaya yol açtı. Önce bir iş yerine ardından kaldırımdaki yayaların arasına daldı. Ortalığın savaş alanına döndüğü olayda 2 kişi hayatını kaybederken, sürücü dahil 5 kişi yaralandı. 

Haberin Devamı

İstanbul’un Şişli ilçesi Kaptanpaşa Mahallesi Darülaceze Caddesi’nde saat 16.00 sıralarında ters yöne giren 34 TT 2213 plakalı araç sürücüsü bir motosiklet sürücüsüyle tartışma yaşadı. Tartışmanın ardından ters yönde ilerlemeye devam eden araç sürücüsü, gaza basarak hızını daha da artırınca önce cadde üzerindeki bir iş yerine ardından kaldırımda yürüyen yayalara çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 

Kazada 2’si ağır, sürücü dahil toplam 7 kişi yaralandı. Polis ekipleri çevrede güvenliği sağlarken, yaralılar ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Durumu ağır olan 2 kişi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Sürücünün de aralarında bulunduğu 5 yaralının hastanedeki tedavisi sürüyor. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından araç cadde üzerinden kaldırıldı. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. 

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınOlay yerindeki keşifte düğümü çözen bakışOlay yerindeki keşifte düğümü çözen bakışHaberi görüntüle

İNSANLAR HAVAYA UÇTU

Kaza sırasında durakta bekleyen Nermin Fedakar isimli vatandaş, “Gri bir arabaydı sanırım, inanılmaz bir hızla çarptı. Motosiklet sürücüsüne kızdı, motorun yan tarafını biçti ondan sonra refüje çarpıp havaya uçtu. Korkunç bir patlama oldu. İnsanlar havadaydı. Çok sayıda yaralı vardı” dedi.

Olayı gören Salih Taş isimli vatandaş ise, “Motosikletliye çarptı. Motosikletli biraz daha solda olsa, büyük ihtimalle onu da ezecekti. Burada 3 tane teyze vardı, bir tane genç kadın vardı. Bilmiyorum, onun durumu çok kritikti. Bir kişi ağaçların arasına uçmuştu, onun da bilinci kapalıydı. Bir kişinin de kafası taşa çarpmıştı, onun da bilinci yerinde değildi. Toplam 7 kişi vardı” ifadelerini kullandı.

Gözden KaçmasınAdli Tıp uzmanından Tuğyan analiziAdli Tıp uzmanından Tuğyan analiziHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Şişli#KAZA#Tartışma

BAKMADAN GEÇME!