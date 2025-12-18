Şişli’de katliam gibi kaza

Haberin Devamı

İstanbul’un Şişli ilçesi Kaptanpaşa Mahallesi Darülaceze Caddesi’nde saat 16.00 sıralarında ters yöne giren 34 TT 2213 plakalı araç sürücüsü bir motosiklet sürücüsüyle tartışma yaşadı. Tartışmanın ardından ters yönde ilerlemeye devam eden araç sürücüsü, gaza basarak hızını daha da artırınca önce cadde üzerindeki bir iş yerine ardından kaldırımda yürüyen yayalara çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Kazada 2’si ağır, sürücü dahil toplam 7 kişi yaralandı. Polis ekipleri çevrede güvenliği sağlarken, yaralılar ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Durumu ağır olan 2 kişi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Sürücünün de aralarında bulunduğu 5 yaralının hastanedeki tedavisi sürüyor. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından araç cadde üzerinden kaldırıldı. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

İNSANLAR HAVAYA UÇTU



Kaza sırasında durakta bekleyen Nermin Fedakar isimli vatandaş, “Gri bir arabaydı sanırım, inanılmaz bir hızla çarptı. Motosiklet sürücüsüne kızdı, motorun yan tarafını biçti ondan sonra refüje çarpıp havaya uçtu. Korkunç bir patlama oldu. İnsanlar havadaydı. Çok sayıda yaralı vardı” dedi.



Olayı gören Salih Taş isimli vatandaş ise, “Motosikletliye çarptı. Motosikletli biraz daha solda olsa, büyük ihtimalle onu da ezecekti. Burada 3 tane teyze vardı, bir tane genç kadın vardı. Bilmiyorum, onun durumu çok kritikti. Bir kişi ağaçların arasına uçmuştu, onun da bilinci kapalıydı. Bir kişinin de kafası taşa çarpmıştı, onun da bilinci yerinde değildi. Toplam 7 kişi vardı” ifadelerini kullandı.