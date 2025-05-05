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Şişli'de kan donduran vahşet! Kaçırmak istediği eski eşini sokak ortasında öldürdü

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#Şişli#Kadın Cinayeti#Bahar Aksu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 05, 2025 12:15

İstanbul Şişli'de işe giden Bahar Aksu (34), eski eşi ve arkadaşları tarafından kaçırılmak istendi. Araca binmemek için uzun süre direnen Aksu, eski eşi Rüstem Elibol tarafından silahla vuruldu. Aksu, olay yerinde hayatını kaybederken Elibol ve 3 arkadaşı gözaltına alındı.

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Olay, Kazım Orbay Caddesi'nde saat 06.30'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; sabah işine giden Bahar Aksu, eski eşi Rüstem Elibol ve 3 arkadaşı tarafından araçla kaçırılmak istendi.

Kadının bağırması ve direnmesi üzerine silahını çıkaran Elibol, Aksu'ya 5-6 el art arda ateş etti.

Şişlide kan donduran vahşet Kaçırmak istediği eski eşini sokak ortasında öldürdü

Bahar Aksu, olay yerinde hayatını kaybederken şüpheliler geldikleri araçla kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Şişlide kan donduran vahşet Kaçırmak istediği eski eşini sokak ortasında öldürdü

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Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Aksu'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken eski eşi Rüstem Elibol ve 3 arkadaşı polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Şişlide kan donduran vahşet Kaçırmak istediği eski eşini sokak ortasında öldürdü

 

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#Şişli#Kadın Cinayeti#Bahar Aksu

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